Вышла игра Resident Evil Village

Игра Resident Evil Village 7 мая вышла на всех платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One, а также Xbox Series S и X. Хоррор является сюжетным продолжением Resident Evil 7: Biohazard, появившейся в 2017 году.

«Спустя несколько лет после кошмарных событий Resident Evil 7: Biohazard, заслужившей признание критиков, начинается другая история. Итан Уинтерс и его жена Миа обосновались на новом месте, вдали от ужасов прошлого. Но не успели супруги насладиться безмятежной жизнью, как их вновь постигла трагедия», — описывают разработчики сюжет.

При этом компания Capcom сделала Resident Evil Village менее страшной, чем Resident Evil 7. Разработчики отметил, что Resident Evil Village не будет держать игроков в постоянном страхе и будет отличаться от Resident Evil 7 менее напряженной атмосферой, чтобы прийтись по вкусу более широкой аудитории.

Пользователи Steam высоко оценили вышедшую игру — на момент написания новости на нее было оставлено более тысячи отзывов, при этом 89% были положительными. Игроки хвалят сюжет, проработанность персонажей и высокий технический уровень Resident Evil Village.