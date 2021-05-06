Чемал сочли наиболее подходящим для романического отдыха

Село Чемал в Республике Алтай вошло в десятку наиболее популярных мест для романтического отдыха в мае.

В рейтинге, составленном сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, оно заняло девятое место. Другие населенные пункты Сибири в рейтинг не попали.

Уточняется, что в среднем сутки здесь обойдутся в 4667 рублей, это наивысший ценник среди других участников рейтинга.

Так, тройку лидеров составили Севастополь (2972 рубля), Сочи (1605 рублей) и Санкт-Петербург (2685 рублей). На четвертом и пятом местах Кисловодск (1611 рублей) и Казань (2444 рубля).

Во вторую пятерку рейтинга, кроме Чемала, вошли также Тула (2178 рублей), Нижний Новгород (2177 рублей), Гагра (2312 рублей) и Москва (2330 рублей).