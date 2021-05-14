Компанией на природу: как выбрать шатер и палатку

Начинающему туристу, который не хочет останавливаться в отелях и домиках, понадобится палатка, а для максимального комфорта отдыха компанией — шатер. Какими они бывают, нужно ли запасаться всем сразу и что еще брать в поездку на природу дикарями?

Какую палатку выбрать

Платки делятся на несколько типов. Самые популярные — туристические, кемпинговые и экспедиционные. Туристические подходят для недолгих походов и выездов на природу, например на побережье. Самая распространенная высота такой палатки — 1,2–1,3 метра.

Кемпинговые палатки предназначены для более серьезных многодневных туристических походов и внушительного количества снаряжения. Эти палатки сделаны для максимального комфорта находящихся в них людей. Обычно это конструкция в рост человека. В них есть несколько отделений-спален и общий тамбур.

«Более серьезные характеристики у экспедиционных палаток. Их берут для похода в горы или для путешествия по местам с неблагоприятными климатическими условиями. Их можно устанавливать прямо на снегу. Они не продуваемы и практически непромокаемы», — перечисляет директор компании «Турист-НСК» Антон Гаврилов.

Палатка не исключает спального мешка. Брать его нужно для комфортного сна. А спальники-одеяла могут помочь не только во время сна, в них можно обернуться прохладными вечерами, сидя у костра.

Поэтому перед выбором палатки нужно определиться, для каких целей она нужна. Если турист собрался провести выходные на побережье Обского моря, ему подойдет стандартная туристическая палатка.

А вот в недельный поход в предгорья Алтая с его порывистыми ветрами и проливными дождями нужно брать палатку с более серьезными характеристиками. И в первую очередь стоит обратить внимание на влагозащиту.

Материалы и размеры палатки

Влагозащита или водостойкость палатки измеряется в миллиметрах водного столба. Чем выше показатель, тем надежнее палатка. Например, если на изделии указано влагостойкость в 1,5 тысячи миллиметров, то тент защитит от моросящего дождя. Но более суровые условия и многодневный проливной дождь ей уже «не по зубам».

Горная палатка с максимальной влагозащитой Фото : © Турист-НСК

«Если вы едете на берег Обского моря на выходные, 3 тысяч миллиметров влагозащиты вам будет достаточно. И то, это фактически сутки под проливным дождем. Но в путешествие на Алтай лучше брать палатку со степенью защиты 5 тысяч. Тогда вы будут уверены, что точно не промокнете», — объясняет Гаврилов.

У кемпинговых и экспедиционных палаток степень влагозащиты серьезнее, чем у туристических, вплоть до 8 тысяч и выше. Они прекрасно себя ведут даже в сильный и продолжительный дождь при порывистом ветре.

Важно правильно установить палатку. Тент палатки должен быть максимально растянут, чтобы на поверхности не было складок, где может скапливаться вода.

Каркас большинства палаток выполнен из фибергласса — прочного и гибкого материала, выдерживающего серьезные механические нагрузки. В экспедиционных палатках используются алюминиевые дуги.

А еще при выборе палатки необходимо обратить внимание на ткань. Желательно, чтобы у нее была пропитка, делающая ткань устойчивой к ультрафиолету, и, соответственно, повышающая срок ее службы. Швы палатки должны быть проклеены, тогда ткань не будет трескаться и пропускать влагу.

И надо помнить, что палатка — это конструкция, предназначенная для сна. Поэтому места в ней должно быть столько, сколько требуется человеку в положении лежа. Необязательно брать огромные по размерам платки, особенно начинающим туристам. Небольшую и везти легче, и ставить быстрее.

А если хочется отдохнуть в крытом помещении, где можно пообедать, посидеть пообщаться с друзьями, то надо брать с собой туристический шатер.

А что такое туристический шатер?

Туристический шатер похож на кемпинговую платку, и предназначен для комфортного отдыха. Чаще всего высота шатра — 2–2,2 метра. То есть сделан он с учетом того, чтобы человек мог встать в полный рост. Фактически это легкая разборная беседка.

Шатры также различаются по типу. Это самораскладывающийся тент-палатка, автоматический складной тент-зонт, солнцезащитный навес и другие.

Например, шатер для пляжного отдыха — это тент, открытый с нескольких сторон, но в дополнение к нему идут москитные сетки, чтобы отдыхающим не мешали назойливые насекомые.

Туристический шатер с москитной сеткой Фото : © Турист-НСК

Для длительного отдыха на природе, где может пойти дождь, лучше взять шатер с защитной пленкой.

При выборе шатра существует одно правило — чем больше компания, тем просторнее шатер. Он становится для туристов и кухней-столовой, где можно готовить, не опасаясь дождя и насекомых, и банкетным залом, где можно собраться за одним столом всей компанией.

«Туда ставится стол, кресла и получается большая команда. Люди там едят, читают, разговаривают. Это большая комната, где можно отдохнуть. А спать — уже в палатке», — объясняет директор «Турист-НСК».

Что еще взять для комфортного отдыха

Если турист едет на отдых дикарем, то лучше сидеть не на пеньках и корягах, а на раскладных стульях и обедать за столом. Отдых, даже на открытой природе, не должен стать испытанием неудобствами.

То есть брать нужно то, что обеспечит не просто условия для выживания, а комфорт для самых обычных дел: сна, умывания, приготовления и употребления пищи и т.д.

Например, в дополнение к спальному мешку для ночевок в палатках можно взять коврик-пенку, или самонадувной туристический коврик. Он защитит от холода и позволит не ощутить нервности рельефа.

Совсем нелишним будет походный душ, который передает воду через насос — вещь небольшая, но очень важная.

Сейчас даже самый взыскательный турист из предлагаемого ассортимента может создать свой переносной отель. «И тогда вы в любых погодных условиях на природе будете чувствовать себя как дома», — резюмирует Гаврилов.

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