Компанией на природу: как выбрать шатер и палатку

Начинающему туристу, который не хочет останавливаться в отелях и домиках, понадобится палатка, а для максимального комфорта отдыха компанией — шатер. Какими они бывают, нужно ли запасаться всем сразу и что еще брать в поездку на природу дикарями?
Какую палатку выбрать
Платки делятся на несколько типов. Самые популярные — туристические, кемпинговые и экспедиционные. Туристические подходят для недолгих походов и выездов на природу, например на побережье. Самая распространенная высота такой палатки — 1,2–1,3 метра.
Кемпинговые палатки предназначены для более серьезных многодневных туристических походов и внушительного количества снаряжения. Эти палатки сделаны для максимального комфорта находящихся в них людей. Обычно это конструкция в рост человека. В них есть несколько отделений-спален и общий тамбур.
«Более серьезные характеристики у экспедиционных палаток. Их берут для похода в горы или для путешествия по местам с неблагоприятными климатическими условиями. Их можно устанавливать прямо на снегу. Они не продуваемы и практически непромокаемы», — перечисляет директор компании «Турист-НСК» Антон Гаврилов.Палатка не исключает спального мешка. Брать его нужно для комфортного сна. А спальники-одеяла могут помочь не только во время сна, в них можно обернуться прохладными вечерами, сидя у костра.
Поэтому перед выбором палатки нужно определиться, для каких целей она нужна. Если турист собрался провести выходные на побережье Обского моря, ему подойдет стандартная туристическая палатка.
А вот в недельный поход в предгорья Алтая с его порывистыми ветрами и проливными дождями нужно брать палатку с более серьезными характеристиками. И в первую очередь стоит обратить внимание на влагозащиту.
Материалы и размеры палатки
Влагозащита или водостойкость палатки измеряется в миллиметрах водного столба. Чем выше показатель, тем надежнее палатка. Например, если на изделии указано влагостойкость в 1,5 тысячи миллиметров, то тент защитит от моросящего дождя. Но более суровые условия и многодневный проливной дождь ей уже «не по зубам».
«Если вы едете на берег Обского моря на выходные, 3 тысяч миллиметров влагозащиты вам будет достаточно. И то, это фактически сутки под проливным дождем. Но в путешествие на Алтай лучше брать палатку со степенью защиты 5 тысяч. Тогда вы будут уверены, что точно не промокнете», — объясняет Гаврилов.
У кемпинговых и экспедиционных палаток степень влагозащиты серьезнее, чем у туристических, вплоть до 8 тысяч и выше. Они прекрасно себя ведут даже в сильный и продолжительный дождь при порывистом ветре.
Важно правильно установить палатку. Тент палатки должен быть максимально растянут, чтобы на поверхности не было складок, где может скапливаться вода.Каркас большинства палаток выполнен из фибергласса — прочного и гибкого материала, выдерживающего серьезные механические нагрузки. В экспедиционных палатках используются алюминиевые дуги.
А еще при выборе палатки необходимо обратить внимание на ткань. Желательно, чтобы у нее была пропитка, делающая ткань устойчивой к ультрафиолету, и, соответственно, повышающая срок ее службы. Швы палатки должны быть проклеены, тогда ткань не будет трескаться и пропускать влагу.
И надо помнить, что палатка — это конструкция, предназначенная для сна. Поэтому места в ней должно быть столько, сколько требуется человеку в положении лежа. Необязательно брать огромные по размерам платки, особенно начинающим туристам. Небольшую и везти легче, и ставить быстрее.
А если хочется отдохнуть в крытом помещении, где можно пообедать, посидеть пообщаться с друзьями, то надо брать с собой туристический шатер.
А что такое туристический шатер?
Туристический шатер похож на кемпинговую платку, и предназначен для комфортного отдыха. Чаще всего высота шатра — 2–2,2 метра. То есть сделан он с учетом того, чтобы человек мог встать в полный рост. Фактически это легкая разборная беседка.
Шатры также различаются по типу. Это самораскладывающийся тент-палатка, автоматический складной тент-зонт, солнцезащитный навес и другие.
Например, шатер для пляжного отдыха — это тент, открытый с нескольких сторон, но в дополнение к нему идут москитные сетки, чтобы отдыхающим не мешали назойливые насекомые.
Для длительного отдыха на природе, где может пойти дождь, лучше взять шатер с защитной пленкой.
При выборе шатра существует одно правило — чем больше компания, тем просторнее шатер. Он становится для туристов и кухней-столовой, где можно готовить, не опасаясь дождя и насекомых, и банкетным залом, где можно собраться за одним столом всей компанией.
«Туда ставится стол, кресла и получается большая команда. Люди там едят, читают, разговаривают. Это большая комната, где можно отдохнуть. А спать — уже в палатке», — объясняет директор «Турист-НСК».
Что еще взять для комфортного отдыха
Если турист едет на отдых дикарем, то лучше сидеть не на пеньках и корягах, а на раскладных стульях и обедать за столом. Отдых, даже на открытой природе, не должен стать испытанием неудобствами.
То есть брать нужно то, что обеспечит не просто условия для выживания, а комфорт для самых обычных дел: сна, умывания, приготовления и употребления пищи и т.д.
Например, в дополнение к спальному мешку для ночевок в палатках можно взять коврик-пенку, или самонадувной туристический коврик. Он защитит от холода и позволит не ощутить нервности рельефа.
Совсем нелишним будет походный душ, который передает воду через насос — вещь небольшая, но очень важная.
Сейчас даже самый взыскательный турист из предлагаемого ассортимента может создать свой переносной отель. «И тогда вы в любых погодных условиях на природе будете чувствовать себя как дома», — резюмирует Гаврилов.
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