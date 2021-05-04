НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Разгадана тайна вечной мерзлоты

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Американские ученые впервые реконструировали историю вечной мерзлоты, занимающей почти четверть всей суши в Северном полушарии. Оказалось, что даже в древности она была нестабильной и нередко таяла на протяжении длительных периодов времени.

Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали пещерные отложения возрастом от 1,5 миллиона до 400 тысяч лет назад. Изучение показало, что вечная мерзлота была склонна к таянию даже в высоких арктических широтах.

Так, 400 тысяч лет назад температура и содержание углекислого газа в атмосфере были на одном уровне с современными показателями, но вечная мерзлота была гораздо менее стабильной. Тем самым выяснилось, что сейчас вечная мерзлота находится в более стабильном состоянии.

Ранее считалось, что вечная мерзлота стала менее стабильной как раз в современную эпоху. При этом резкое таяние в случае глобального потепления может привести к огромному выбросу углерода в атмосферу.

По оценке ученых, вечная мерзлота Земли содержит более 1,4 тысяч гигатонн углерода, который в случае таяния мерзлоты может выйти в атмосферу в виде углекислого газа и метана. Это несет серьезные риски для планетарного климата.

Еще по теме
Новосибирские ученые протестируют лекарства от Паркинсона на рыбах
Людей со второй группой крови записали в главные алкоголики
Сибирские ученые нашли новый способ получать водород из метана
Найден способ за секунду уничтожить коронавирус
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Новосибирске больше часа убивал пожилого сторожа
Новосибирские ученые протестируют лекарства от Паркинсона на рыбах
Стартовал первый брендовый тур по Кузбассу
Тела двух погибших под лавиной туристов нашли в Бурятии
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский заявил о «войне в Европе» после Крыма и  Донбасса
Суд отклонил жалобу Навального на приговор
Семьи с детьми от шести лет получат «путинские» выплаты
Бывший россиянин заработал миллиард долларов на криптовалюте
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
29
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
27
Раскрыт секрет кулича для Путина
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
Sibnet.Ru