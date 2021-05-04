Разгадана тайна вечной мерзлоты

Американские ученые впервые реконструировали историю вечной мерзлоты, занимающей почти четверть всей суши в Северном полушарии. Оказалось, что даже в древности она была нестабильной и нередко таяла на протяжении длительных периодов времени.

Исследователи Массачусетского технологического института проанализировали пещерные отложения возрастом от 1,5 миллиона до 400 тысяч лет назад. Изучение показало, что вечная мерзлота была склонна к таянию даже в высоких арктических широтах.

Так, 400 тысяч лет назад температура и содержание углекислого газа в атмосфере были на одном уровне с современными показателями, но вечная мерзлота была гораздо менее стабильной. Тем самым выяснилось, что сейчас вечная мерзлота находится в более стабильном состоянии.

Ранее считалось, что вечная мерзлота стала менее стабильной как раз в современную эпоху. При этом резкое таяние в случае глобального потепления может привести к огромному выбросу углерода в атмосферу.

По оценке ученых, вечная мерзлота Земли содержит более 1,4 тысяч гигатонн углерода, который в случае таяния мерзлоты может выйти в атмосферу в виде углекислого газа и метана. Это несет серьезные риски для планетарного климата.