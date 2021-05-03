Автомобили ярких цветов дешевеют медленнее

Яркие автомобили дешевеют значительно медленнее, чем машины наиболее востребованных цветов — белого, черного и серебристого.

Исследование провел портал iSeeCars: было проанализировано около 6 миллионов сделок по новым и подержанным автомобилям в период с 2017 по 2020 год.

Цвет, с которым машина на вторичном рынке дешевеет медленнее всего, — это желтый. В среднем такие автомобили теряют при перепродаже в трехлетнем возрасте 20,4% своей цены.

По мнению экспертов, хотя желтый и не является самым популярным цветом на рынке, у него есть стабильная группа поклонников. Поскольку в общей массе выпускаемых автомобилей машин такого цвета мало, они оказываются более востребованными. Этот цвет чаще всего используется при окраске спорткаров и малолитражных моделей, которые сами по себе дешевеют не слишком стремительно.

На второе место исследователи поставили бежевый (минус 22,8% от цены), на третье — оранжевый (минус 27,1%). Следом расположились зеленый, серый, красный и синий цвета. Влияние самых распространенных окрасов (серебристого, белого и черного) близко к среднему результату по рынку, то есть 37,6% потерь в цене

Самым невыгодным для перепродажи оказался золотой цвет. Такие машины подешевеют за три года почти вдвое (на 45,6%). На втором месте снизу — коричневый (42,1%), на третьем — фиолетовый (41,2%).