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Автомобили ярких цветов дешевеют медленнее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Яркие автомобили дешевеют значительно медленнее, чем машины наиболее востребованных цветов — белого, черного и серебристого.

Исследование провел портал iSeeCars: было проанализировано около 6 миллионов сделок по новым и подержанным автомобилям в период с 2017 по 2020 год.

Цвет, с которым машина на вторичном рынке дешевеет медленнее всего, — это желтый. В среднем такие автомобили теряют при перепродаже в трехлетнем возрасте 20,4% своей цены.

По мнению экспертов, хотя желтый и не является самым популярным цветом на рынке, у него есть стабильная группа поклонников. Поскольку в общей массе выпускаемых автомобилей машин такого цвета мало, они оказываются более востребованными. Этот цвет чаще всего используется при окраске спорткаров и малолитражных моделей, которые сами по себе дешевеют не слишком стремительно.

На второе место исследователи поставили бежевый (минус 22,8% от цены), на третье — оранжевый (минус 27,1%). Следом расположились зеленый, серый, красный и синий цвета. Влияние самых распространенных окрасов (серебристого, белого и черного) близко к среднему результату по рынку, то есть 37,6% потерь в цене

Самым невыгодным для перепродажи оказался золотой цвет. Такие машины подешевеют за три года почти вдвое (на 45,6%). На втором месте снизу — коричневый (42,1%), на третьем — фиолетовый (41,2%).

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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы

jeryakob

Никогда такого не было, и вот опять... (с)
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