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Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © store.steampowered.com

Необычная игра вышла в цифровом сервисе Steam, пользователям предлагается сыграть роль последнего жители русской деревни.

«Симулятор одиночества в русской деревне» разработан компанией Flex Entertainment. В игре нет боевой системы, нет монстров, прокачки и вообще каких либо целей, однако она обладает реалистичной графикой.

«Отсутствие работы, развлечений и вообще всяких перспектив вынудило уехать сначала молодежь, а потом и всех остальных. Вы — единственный, кто не променял широкие поля, густые леса и утреннее купание в речке на офисную работу и унылую жизнь», — описывают сюжет создатели.

Игрокам предстоит самостоятельно придумывать развлечения в этой медитативной игре — разработчики сделали возможным взаимодействие с некоторыми предметами. При этом в описании они честно указывают, что проект фактически представляет собой симулятор ходьбы.

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Игры #Экшены
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