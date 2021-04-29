НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Облачные игры: как выбрать и подключить

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото Sibnet.ru
Достоинство облачных игр в том, что в них может играть каждый. Не нужен мощный компьютер или игровая консоль, достаточно стабильного доступа в интернет. Какие сервисы облачных игр есть в России и чем отличаются эти платформы?

Принцип работы облачных игр прост. Сама игра запускается не на устройстве геймера, а на удаленном сервере. Игрок с клавиатуры и мыши, геймпада или сенсорного экрана отправляет команды, а обратно получает видеопоток.

Сервер отсылает обработанный видеосигнал в сжатом виде, который декодируется на устройстве игрока аналогично фильму в онлайн-кинотеатре. Таким образом, на слабом устройстве играть можно на самых высоких настройках графики.

Сколько стоит?

В сервисах облачных игр действует двойная система оплаты: по часам или подписка. Условно говоря, в одном случае можно оплатить три часа игры, в другом — приобрести безлимит на месяц.

Также нужно учесть, что покупать игры в сервисе нужно отдельно. Это можно сделать в сторонних магазинах: Epic Games Store, Uplay, Origin и так далее.

Иными словами, пользователь привязывает аккаунт магазина к сервису, приобретает игру, и «облако» выделяет ему мощности на сервере, чтобы ее запустить. Во многих случаях это гораздо выгоднее, чем покупать дорогой игровой компьютер.

Сервисы

В России работает несколько сервисов облачных игр. Они похожи по функционалу, но отличаются в нюансах.

Среди них можно выделить топовые западные — NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, PlayStation Now, PlayStation, а также вполне приличные отечественные — PlayKey и Loudplay.

Первое и главное требование для их подключения — скоростной и стабильный интернет. Второе — наличие устройства для игры. Это может быть  стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и даже телевизор. В последнем случае, правда, потребуется приставка, например Wink+.

В плане подключения к интернету выгодно отличается совместный проект GeForce NOW с Ростелеком— крупнейшей телекоммуникационной компании России, обеспечивающей широкополосный доступ по всей стране.

Сейчас Ростелеком дарит «Облачные игры». Получить бесплатный месяц можно в игре «Три фронта». Достаточно заработать игровые баллы за ответы на вопросы и посты в соцсетях, а затем обменять их в игровом магазине на нужную геймерскую опцию.

Системные требования

У всех сервисов примерно равные системные требования. Например, для GeForce NOW потребуется интернет на скорости от 15 мегабит в секунду для игр при разрешении 720 пикселей или 25 мегабит в секунду для игр в высоком разрешении — 1080 пикселей.

Частота смены картинки в обоих случаях будет составлять 60 кадров в секунду.

Фото: © Sibnet.ru

Желательно, чтобы при этом роутер поддерживал работу в диапазоне 5 гигагерц. 

Если на компьютере установлена операционная система Windows, то для облачного гейминга нужна 64-битная версия. Пользователям MAC придется обновить систему до версии 10.10, а также купить отдельную геймерскую мышь.

Как подключить

Алгоритм подключения сервисов прост. Так для сервиса GeForce NOW нужно:

— зайти в «Единый личный кабинет» или «Мобильный личный кабинет»  абонента Ростелекома
— создать связку между аккаунтом GFN.RU и лицевым счетом абонента
— после привязки аккаунта GFN.RU активировать опцию и начать играть

Еще по теме
Игровой телевизор: зачем геймеру приставка Wink+
Тариф «Игровой»: скорость и бонусы для геймеров
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Игра Dota 2 получила масштабный патч
смотреть все
Игры #ММО #Экшены #Аркады #Гонки
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Кузбасса не рискнули попробовать 36-летний лимонад
Масштабное чествование «Авангарда» устроят в Омске
Умер глава УГИБДД по Новосибирской области
Ограждение психбольницы рухнуло в Новосибирске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Картина дня
Европарламент принял «тотальную» резолюцию по России
Кремль оценил планы продления каникул после 10 мая
Samsung представила мощные ноутбуки
Звезды из антиматерии замаскировались под обычные светила
О самом главном
Как красить яйца: оригинально и просто
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Путин ввел санкции против недружественных государств
30
Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
30
Путин назвал опасным «дешевый популизм»
27
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
27
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
Sibnet.Ru