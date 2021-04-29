Облачные игры: как выбрать и подключить

Достоинство облачных игр в том, что в них может играть каждый. Не нужен мощный компьютер или игровая консоль, достаточно стабильного доступа в интернет. Какие сервисы облачных игр есть в России и чем отличаются эти платформы?

Принцип работы облачных игр прост. Сама игра запускается не на устройстве геймера, а на удаленном сервере. Игрок с клавиатуры и мыши, геймпада или сенсорного экрана отправляет команды, а обратно получает видеопоток.

Сервер отсылает обработанный видеосигнал в сжатом виде, который декодируется на устройстве игрока аналогично фильму в онлайн-кинотеатре. Таким образом, на слабом устройстве играть можно на самых высоких настройках графики.

Сколько стоит?

В сервисах облачных игр действует двойная система оплаты: по часам или подписка. Условно говоря, в одном случае можно оплатить три часа игры, в другом — приобрести безлимит на месяц.

Также нужно учесть, что покупать игры в сервисе нужно отдельно. Это можно сделать в сторонних магазинах: Epic Games Store, Uplay, Origin и так далее.

Иными словами, пользователь привязывает аккаунт магазина к сервису, приобретает игру, и «облако» выделяет ему мощности на сервере, чтобы ее запустить. Во многих случаях это гораздо выгоднее, чем покупать дорогой игровой компьютер.

Сервисы

В России работает несколько сервисов облачных игр. Они похожи по функционалу, но отличаются в нюансах.

Среди них можно выделить топовые западные — NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, PlayStation Now, PlayStation, а также вполне приличные отечественные — PlayKey и Loudplay.

Первое и главное требование для их подключения — скоростной и стабильный интернет. Второе — наличие устройства для игры. Это может быть стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и даже телевизор. В последнем случае, правда, потребуется приставка, например Wink+.

В плане подключения к интернету выгодно отличается совместный проект GeForce NOW с Ростелеком— крупнейшей телекоммуникационной компании России, обеспечивающей широкополосный доступ по всей стране.

Сейчас Ростелеком дарит «Облачные игры». Получить бесплатный месяц можно в игре «Три фронта». Достаточно заработать игровые баллы за ответы на вопросы и посты в соцсетях, а затем обменять их в игровом магазине на нужную геймерскую опцию.

Системные требования

У всех сервисов примерно равные системные требования. Например, для GeForce NOW потребуется интернет на скорости от 15 мегабит в секунду для игр при разрешении 720 пикселей или 25 мегабит в секунду для игр в высоком разрешении — 1080 пикселей.

Частота смены картинки в обоих случаях будет составлять 60 кадров в секунду.

Фото: © Sibnet.ru

Желательно, чтобы при этом роутер поддерживал работу в диапазоне 5 гигагерц.

Если на компьютере установлена операционная система Windows, то для облачного гейминга нужна 64-битная версия. Пользователям MAC придется обновить систему до версии 10.10, а также купить отдельную геймерскую мышь.

Как подключить

Алгоритм подключения сервисов прост. Так для сервиса GeForce NOW нужно:

— зайти в «Единый личный кабинет» или «Мобильный личный кабинет» абонента Ростелекома

— создать связку между аккаунтом GFN.RU и лицевым счетом абонента

— после привязки аккаунта GFN.RU активировать опцию и начать играть

