Кто кого прокормит, или Зачем нужно укрупнение регионов

Регионы России необходимо укрупнить, 85 субъектов не нужны стране, высказал мнение вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Эксперты же предупредили, что стирание границ вызовет крайне негативную реакцию местных жителей и может обернуться протестами. Кому нужно объединение регионов, и почему население убеждено, что это плохо?

«Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 километрах друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других — нет», — аргументировал Хаснуллин свое высказывание.

При этом вице-премьер подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция, так как она еще не согласована в правительстве.

«Чем меньше, тем проще»

Идея объединения субъектов муссируется уже не первый год и практика по слиянию регионов в России уже была, отметил доцент кафедры экономической теории экономического факультета НГУ Владимир Клисторин.

«Об этом говорил еще лет 20 назад (если не больше) Владимир Жириновский. Более того, были сделаны некоторые шаги. Объединяли Пермскую область с Коми-Пермяцким АО, Иркутскую область и Усть-Ордынский АО. Забайкальский край образовался после слияний Читинской области и Агинского АО», — перечислил эксперт.

В 1993 году в России было 89 регионов — 21 республика, шесть краев, 49 областей, два города федерального значения, одна автономная область, 10 автономных округов. С 2003 по 2008 годы произошло пять слияний субъектов Федерации.

Происходило слияние, по словам Клисторина, следующим образом — сначала шел переговорный процесс между федеральным центром и регионами, в ходе которого стороны договаривались об обязательствах и сроках.

«Обычно федеральный центр, правда, это было давно, и он тогда был менее жадным, выделял дополненные деньги объединенному региону на какое-то время. Но с точки зрения управляемости и экономического подъема, как в регионе объединенном, так и во включаемой его части, ничего существенного не менялось», — дополнил собеседник.

По мнению ученого, исторический опыт современной России показывает, что при стандартном объединении регионов, когда просто стираются административные границы, по большому счету никакие насущные проблемы не решаются.

«Почему заговорили сейчас – сложно сказать. Но, чем меньше объектов в управлении у чиновника любого ранга, тем ему проще», — резюмировал эксперт.

«К этому никто не готов»

Звучат мнения, что банальное административное объединение не принесет экономических выгод новым субъектам. Более того, может спровоцировать мощные протестные настроения, как это было при попытке объединить Архангельскую область и Ненецкий АО в мае 2020 года.

Тогда инициатива объединения вызвала крайне негативную реакцию среди жителей регионов, и властям пришлось отложить идею, напомнил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Если Хуснуллин ведет речь, чтобы объединить всех, стирая границы, и ненцы, например, перестанут быть ненцами, то это, конечно, вызовет бурный протест. К этому никто не готов», — высказал мнение политолог.

К объединению и потере идентичности не готовы в первую очередь в национальных республиках. «Вот тут заложена "бомба" в ряде регионов», — прокомментировал Sibnet.ru источник в Государственной Думе РФ.

По его словам, весьма негативно воспримут инициативу национальные республики. Например, Бурятия не согласится объединяться ни с Иркутской областью, ни с Забайкальским краем.

В Российской империи краями назывались приграничные территории государства, областями – присоединенные земли. В СССР и после краями становились объединенные регионы, в которые входили национальные автономии, а области образовывали с упразднением губерний, если на территории преобладало русскоязычное население. Сейчас юридических различий между областями и краями нет. А республиками оставались национальные территории, сохранившие привилегии, такие как вторйо официальный язык и собственная конституция.

Гращенков напомнил, что в недавнем прошлом на одном из совещаний звучало предложение о создании пяти крупных агломерации в России — в том числе вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.

«Но вряд ли эти пять агломераций смогут не включать в себя регионы с национальной идентичностью. Ну, что Якутия станет районом Новосибирска?» — задался он вопросом.

Кроме того, самоидентичность не готовы терять не только жители национальных республик. В Подмосковье, когда речь шла о «перенарезке» округов, никто не захотел сливаться с соседними областями и даже с Москвой, добавил Гращенков.

Таким образом, идею укрупнения он считает бесперспективной. По мнению эксперта, речь может идти не об административном объединении регионов, а об экономическом, когда в России создадут крупные инвестиционные территории, экономические макрорегионы. И в стране останутся или 15 макрорегионов, или 30-40 в более подробном делении.

«Где два-три менее развитых региона присоединяют к одному более развитому. Как в той же «тюменской матрешке», о которой говорил Хуснуллин, к Тюмени хотели бы присоединить ХМАО, Курганскую область, ЯНАО. Новосибирск мог бы объединить Томск, Алтайский край и Республику Алтай, а так же Кузбасс», — резюмировал политолог.