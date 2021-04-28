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«Умный» домофон помог полицейским поймать преступников в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трое молодых людей в Омске ограбили прохожего и отобрали у него смартфон. Но грабители не знали, что свидетелем преступления стал «умный» домофон, который позже передал сведения полиции, сообщила пресс-служба Ростелекома.

Ограбление произошло на проспекте Комарова во дворе одного из домов. Трое несовершеннолетних накинулись на прохожего и отобрали у него телефон. Мужчина обратился в полицию. 

Сотрудники МВД, осматривая место преступления, заметили, что на подъездах стоят умные «домофоны». Эти устройства оборудованы камерами и микрофонами, которые хранят информацию до семи дней.

Полицейские взяли информацию с камеры на домофоне и увидели лица грабителей. Ими оказались несовершеннолетние жители Омска, которые уже были фигурантами уголовных дел за совершение краж. Их нашли и задержали, а телефон вернули владельцу.

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Омск #Происшествия #Умный дом
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