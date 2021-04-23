Проезд по размытой дороге между Томском и Кузбассом восстановили

Ремонтные бригады завершили работы по ликвидации последствий подтопления участка трассы «Сибирь» у моста через реку Лебяжью на подъезде к Томску, сообщила пресс-служба «Сибуправтодора».

Проезд транспорта по участку федеральной трассы, размытому паводком, восстановили вечером в четверг. Работы велись круглосуточно с воскресенья.

«Для этого потребовалось более 5 тысяч тонн инертных материалов и девять водопропускных труб. На участке устроено новое покрытие, установлено 100 метров металлического барьерного ограждения», – говорится в сообщении.

Объездная дорога действует на период капитального ремонта моста через Лебяжью. Планируется, что работы на мосту завершатся нынешней осенью.