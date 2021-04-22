Томские ученые показали исчезающие озера вечной мерзлоты

Ученые ТГУ исследовали и показали на видео дренированные термокарстовые озера, образовавшиеся из-за таяния многолетней мерзлоты, сообщила пресс-служба вуза.

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ при поддержке Российского научного фонда изучают хасыреи – озера, которые образовались из-за таяния многолетней мерзлоты, широко распространенные в Арктической зоне. Ученые сняли в Ямало-Ненецком автономном округе фильм, в котором рассказывают, как «рождаются» и «умирают» хасыреи и как они влияют на природу.

«Разрушение вечной мерзлоты крайне важно с точки зрения круговорота углерода (главной составляющей парниковых газов), который тысячи лет накапливался и хранился в почвах Арктики и Субарктики. Оттаивание мерзлоты может привести к активизации разложения органических веществ, вызвав тем самым взрывной рост выброса в атмосферу парниковых газов – метана и углекислого газа. Это еще более усилит потепление», – рассказал ученый Георгий Истигечев.

Но, по словам ученых, в разрушении вечной мерзлоты есть и плюсы: например, оно приводит к появлению оазисов в Арктической зоне и повышает продуктивность ее экосистем.

В некоторых ландшафтах за последние 100 лет, в сравнении с предыдущими 2 тысячами лет, скорость дренажа озер увеличилась в 19 раз. Отчасти это обусловлено потеплением. Ученые исследуют механизмы и принципы функционирование арктических оазисов – эту информацию можно использовать для успешного выращивания кормовых культур в сибирской Арктике.