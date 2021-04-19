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Операцию по спасению собак с острова организовали на Томи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Сотрудники МЧС в Томске организовали целую операцию по спасению собак, которые оказались на острове посреди Томи.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, вечером в воскресенье к спасателям обратились зоозащитники. Они рассказали, что несколько собак оказались отрезанными от земли на острове на Томи.

«Спасатели совместно со специалистами организации "Верный друг" отправились на аэролодке "Аллигатор" на остров, где находились собаки. Плотные заросли помешали специалистам отловить всех животных, однако в результате операции две собаки оказались на берегу», – говорится в сообщении.

Одна из собак уехала вместе с зоозащитниками, а другая сбежала. Теперь специалисты будут следить за ситуацией: если уровень воды поднимется до критической отметки, они вновь отправятся на остров для отлова. Также на остров доставили запас корма для животных.

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ЧП #ЧП #Происшествия #Звери
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