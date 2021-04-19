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Tesla на автопилоте попала в смертельное ДТП с деревом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jakob Härter / CC BY-SA 2.0

Два человека погибли в результате ДТП, когда электромобиль Tesla врезался в дерево в американском штате Техас, сообщила местная полиция.

Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево. что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади, пишет Wall Street Journal со ссылкой на полицию штата.

«По результатам предварительного расследования, которое еще не завершено, в момент аварии ни один из погибших не находился за рулем автомобиля... мы уверены в этом на 99,9%», — заявил сотрудник местной полиции Марк Херман.

Он отметил, что аварийные службы потратили более четырех часов и более 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар, возникший в результате ДТП. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности.

Представители компании Tesla пока не прокомментировали инцидент. Производитель требует, чтобы водитель не убирал руки с рулевого колеса, даже при использовании автопилота. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.

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Glum_Tweet

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jeryakob

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