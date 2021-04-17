Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Два человека погибли и трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате столкновения двух легковых автомобилей в Завьяловском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла ночью на автодороге Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим во встречном направлении Renault Duster.

В результате ДТП пассажиры Toyota Corolla, мужчины 1987 и 1981 годов рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители обоих автомобилей и пассажир Renault Duster с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Отмечается, что пострадавшие находятся в Центральной районной больнице села Завьялово. Полицейские устанавливают причины ДТП.