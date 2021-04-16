Летающий автомобиль «Циклокар» разработают в России

Фонд перспективных исследований приступил к разработке инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар», сообщает пресс-служба фонда.

«Расчетная грузоподъемность машины составляет 600 килограммов, пассажировместимость 6 человек. Головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук», — сказано в сообщении.

Конструкторы выполнили предварительное проектирование машины, а также проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром 1,5 метра.

«Циклокар» при грузоподъемности в 600 килограммов будет иметь габариты 6,2 на 6 метров. Его максимальная скорость составит до 250 километров в час, дальность полета до 500 километров.

Помимо компактных по сравнению с вертолетной техникой габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов) и причаливания к вертикальным поверхностям.

Циклокар получит последовательную гибридную силовую установку (ГСУ) российского производства. В качестве энергоузла будет использоваться бензиновый роторно-поршневой двигатель или турбовальный двигатель.