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Дешевый бензин из отходов придумали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТПУ

Томские ученые создали качественный, но в то же время дешевый бензин из отходов газодобычи, сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

По информации вуза, новая технология отличается простотой и поможет нефтедобывающим предприятиям обеспечивать себя топливом. Из побочных продуктов газодобычи можно производить бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

На большинстве месторождений побочные продукты подготовки – стабильные газовые конденсаты – чаще всего смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки. Но их можно использовать более эффективно, перерабатывая в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе. Цеолиты – недорогие минералы, не содержащие благородных металлов и стойкие к каталитическим ядам.

Технология может позволить добывающим предприятиям не только производить топливо для собственных нужд, но и обеспечивать им определенную территорию. Предприятия смогут сэкономить на доставке.

Результаты исследования томских ученых были опубликованы в журнале Journal of Natural Gas Science and Engineering.

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