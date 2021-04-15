Благотворители решили побить рекорд Моргенштерна

Известный рэпер Алишер Моргенштерн пожертвовал новосибирскому фонду «Солнечный город» 666 666 рублей. После этого двое благотворителей решили побить его рекорд.

Моргенштерн в рамках акции «День заботы» перевел фонду сумму, которая стала самым большим пожертвованием от частного лица, на развитие проекта «Наставничество», который занимается общением воспитанников детдомов со взрослыми наставниками.

Как сообщила пресс-служба «Солнечного города, в ответ на поступок рэпера адвокат Эдуард Сыртланов передал в фонд «Наши дети» 777 777 рублей, собранные совместно с реабилитационным наркологическим центром EvaMed. После этого компания NL International перечислила на счет акции 888 888 тысяч рублей.

«Очень рада, что поступок Алишера не только вызвал желание написать колкий комментарий в социальных сетях, но и вдохновил других на помощь детям-сиротам. Цифры – это всего лишь цифры. Намного важнее поступки, которые мы совершаем», – прокомментировала директор фонда «Наши дети» Ольга Власова.