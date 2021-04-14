Мужчина в Красноярске завербовал подростков в наркодиллеры

Мужчина приехал из Краснодара в Красноярск и решил организовать наркобизнес. В качестве рабочей силы он нанял подростков, сообщило региональное СУ СК России.
По версии следствия, 34-летний житель Краснодарского края завербовал трех подростков и одного 18-летнего парня. Они должны были делать закладки с наркотиками. Жили они в съемной квартире в микрорайоне Северный. В момент задержания у них нашли 200 граммов запрещенных веществ.
Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении все участников группы по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц в особо крупном размере).
В отношении мужчины возбудят еще одно уголовное дело — за вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.
ZloykoteОбычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.
MuzykantПосмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...
UynachalnicaЭто про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
UynachalnicaЦитатаЗеленский потребовал от Байдена - сибнет жжот не по деццки!