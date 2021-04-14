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Мужчина в Красноярске завербовал подростков в наркодиллеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина приехал из Краснодара в Красноярск и решил организовать наркобизнес. В качестве рабочей силы он нанял подростков, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, 34-летний житель Краснодарского края завербовал трех подростков и одного 18-летнего парня. Они должны были делать закладки с наркотиками. Жили они в съемной квартире в микрорайоне Северный. В момент задержания у них нашли 200 граммов запрещенных веществ.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении все участников группы по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц в особо крупном размере).

В отношении мужчины возбудят еще одно уголовное дело — за вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

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Красноярск #Криминал
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Топ комментариев

Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!

Uynachalnica

ЦитатаЗеленский потребовал от Байдена - сибнет жжот не по деццки!
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