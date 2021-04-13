Вышел трейлер фестивального фильма «Паркет» о танго втроем

Фильм «Паркет» режиссера Александра Миндадзе выйдет в широкий прокат в мае, а впервые зрители смогут его оценить 27 апреля на Московском международном кинофестивале (ММКФ) во внеконкурсной программе – Восемь с половиной фильмов.

«Паркет» – это история трех героев, встречающихся на 25-летии танцевального клуба. Они не виделись четверть века и собираются повторить знаменитое танго втроем, которое много лет назад сделало их известными.

Главные роли в фильме исполнили польские актеры Агата Кулеша и Анджей Хыра, а также израильская актриса Евгения Додина.

«Паркет» стал третьим совместным проектом режиссера Александра Миндадзе и румынского оператора, «отца» румынской новой волны, Олега Муту («Смерть господина Лазареску», «4 месяца, 3 недели и 2 дня»).