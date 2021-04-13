Эксперты предупредили о риске России навсегда отстать от Запада

Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров, говорится в аналитическом докладе Высшей школы экономики.

Доля России в мировом экспорте продукции передового производства с 2002 по 2018 год находилась на уровне 0,2-0,5%, в мировом импорте — 0,3-1,6%, приводит РБК доклад ВШЭ.

«Текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», — считают авторы доклада.

К главным статьям экспорта продвинутых технологий из России относятся аэрокосмические, ядерные и технологии в сфере вооружения. У первых двух пунктов наименьший темп роста, а на вооружение приходится 0,2% объема рынка.

По мнению авторов доклада, сейчас Россия находится на «принципиальной развилке» — остаться в группе «отстающих» стран и отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих».