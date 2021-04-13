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Эксперты предупредили о риске России навсегда отстать от Запада

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россия остается малозаметным участником рынка передовых производственных технологий и рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров, говорится в аналитическом докладе Высшей школы экономики.

Доля России в мировом экспорте продукции передового производства с 2002 по 2018 год находилась на уровне 0,2-0,5%, в мировом импорте — 0,3-1,6%, приводит РБК доклад ВШЭ.

«Текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», — считают авторы доклада.

К главным статьям экспорта продвинутых технологий из России относятся аэрокосмические, ядерные и технологии в сфере вооружения. У первых двух пунктов наименьший темп роста, а на вооружение приходится 0,2% объема рынка.

По мнению авторов доклада, сейчас Россия находится на «принципиальной развилке» — остаться в группе «отстающих» стран и отстать навсегда или переместиться в группу «догоняющих».

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Технологии #Наука #Техника #Промзона
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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
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