Определен срок, когда заработает налоговый вычет за фитнес

Жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года сообщает пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

«Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года», — сказали ТАСС в отметили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

К осени 2021 года будут готовы постановления правительства, определяющие порядок предоставления налоговых вычетов. Планируется зафиксировать перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

Также будет определен порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету.