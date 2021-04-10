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Самые маленькие участники детского «Голоса» перепели Земфиру

Источник:
Sibnet.ru
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Самые младшие участники детского «Голоса» из команды Светланы Лободы на этапе поединков исполнили песню Земфиры «Почему», покорив всех наставников.

По правилам поединков наставник формирует из участников проекта тройки, каждая из которых поет одну песню. Самым маленьким певцам — Сафине Шафигулиной, Мирону Проворову и Елизавете Рагозиной — Лобода предложила исполнить известную композицию Земфиры — «Почему».

После выступления наставники были очарованы юными исполнителями. Егор Крид отметил новое и невероятно свежее звучание песни. Баста сказал, что этот номер нужно отправлять по утрам всем грустным людям для поднятия настроения.

Наставница после номера должна была выбрать только одного участника, который дальше поборется за финал. Она попросила прощения у девочек и оставила дальше в проекте Мирона Проворова, который на слепых прослушивания всех покорил кавером на песню Цоя.

По итогам двух выпусков этапа поединков уже определены четыре финалиста восьмого сезона детского «Голоса». От команды Басты это Мария Политикова и Кира Гоголазде, от Лободы — Владислав Тюкин и Юлия Гаврилова.

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