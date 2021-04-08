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Локоть поставил две прививки от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр города Анатолий Локоть в среду завершил вакцинацию от коронавируса, об этом он сообщил журналистам в рамках онлайн-встречи в четверг.

«Вчера я поставил вторую прививку. Таким образом, я завершил вакцинацию», – сказал Локоть. Он подчеркнул, что прививался в поликлинике по месту прописки «как все новосибирцы, в тех же рамках».

На этой неделе Новосибирская область получила еще почти 28 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Общий объем поставленной в регион вакцины – 169 862 дозы.

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COVID19 #Новости COVID19 #Местная власть
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Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Nik3316

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Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!
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