Локоть поставил две прививки от COVID

Мэр города Анатолий Локоть в среду завершил вакцинацию от коронавируса, об этом он сообщил журналистам в рамках онлайн-встречи в четверг.

«Вчера я поставил вторую прививку. Таким образом, я завершил вакцинацию», – сказал Локоть. Он подчеркнул, что прививался в поликлинике по месту прописки «как все новосибирцы, в тех же рамках».

На этой неделе Новосибирская область получила еще почти 28 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Общий объем поставленной в регион вакцины – 169 862 дозы.