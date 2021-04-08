Локоть поставил две прививки от COVID

Фото: © Sibnet.ru
Мэр города Анатолий Локоть в среду завершил вакцинацию от коронавируса, об этом он сообщил журналистам в рамках онлайн-встречи в четверг.
«Вчера я поставил вторую прививку. Таким образом, я завершил вакцинацию», – сказал Локоть. Он подчеркнул, что прививался в поликлинике по месту прописки «как все новосибирцы, в тех же рамках».
На этой неделе Новосибирская область получила еще почти 28 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Общий объем поставленной в регион вакцины – 169 862 дозы.
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!