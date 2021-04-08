Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России

Стоянку новых грузовиков ЗиЛ-133Г4 без пробега, выпущенных в середине 1990-х годов, обнаружили под Майкопом — фотографии опубликовали в Сети.

На фото попали трехосные грузовики ЗиЛ-133Г4 с поздней кабиной от ЗиЛ-4331. «Скорее всего, это грузовики с консервации Росрезерва — периодически их продают с молотка перекупщикам», — пишет Telegram-канал RetroBus.

По данным сообщества «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте», эти грузовики продаются на сайтах объявлений по 400 тысяч рублей.

Но у автомобилей отсутствует ПТС. Кроме того, под капотом у них установлен редкий дизельный мотор V8, для которого «давным-давно нет вообще никаких запчастей».

Легендарные машины ЗиЛа. ФОТО