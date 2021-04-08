НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
238 0

Стоянку новых грузовиков ЗиЛ-133Г4 без пробега, выпущенных в середине 1990-х годов, обнаружили под Майкопом — фотографии опубликовали в Сети.

На фото попали трехосные грузовики ЗиЛ-133Г4 с поздней кабиной от ЗиЛ-4331. «Скорее всего, это грузовики с консервации Росрезерва — периодически их продают с молотка перекупщикам», — пишет Telegram-канал RetroBus.


По данным сообщества «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте», эти грузовики продаются на сайтах объявлений по 400 тысяч рублей.

Но у автомобилей отсутствует ПТС. Кроме того, под капотом у них установлен редкий дизельный мотор V8, для которого «давным-давно нет вообще никаких запчастей».

Легендарные машины ЗиЛа. ФОТО

Тема: Русские машины
Немцы объехали полмира на «буханке»
«Победу» из коллекции Ярмольника выставили на продажу
Милицейский пикап «Волга» выставили на продажу
Канадское СМИ восхитилось мотоциклом Ural
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Автомасло
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Аэлита и Спартак родились в Забайкалье
Власти Новосибирска запланировали провести парад Победы
Главы Тувы вместе вернулись в республику
Локоть поставил две прививки от COVID
Самое популярное
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
40
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
34
Навального с температурой перевели в медсанчасть
33
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Sibnet.Ru