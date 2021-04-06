Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику

Пользователь продемонстрировал модернизированную версию игры Grand Theft Auto V с фотореалистичной графикой.
Для повышения качества графики энтузиаст использовал модификацию L.A. Revo, которая заменяет объекты виртуального Лос-Сантоса на реальные здания, дороги, магазины и даже рекламные щиты из Лос-Анджелеса.
Чтобы фотореалистичная графика показывалась с нужной частотой кадров, игроку пришлось воспользоваться самой мощной на сегодня видеокартой RTX 3090. В результате зрители ролика отметили, что некоторые кадры из игры фактически невозможно отличить от реальности.
Grand Theft Auto V студии Rockstar Games представляет собой приключенческий боевик с открытым миром, действие которого происходит в вымышленном штате Сан-Андреас. Игрок попеременно управляет тремя преступниками, которые выполняют разнообразные задания.
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