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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Пользователь продемонстрировал модернизированную версию игры Grand Theft Auto V с фотореалистичной графикой.

Для повышения качества графики энтузиаст использовал модификацию L.A. Revo, которая заменяет объекты виртуального Лос-Сантоса на реальные здания, дороги, магазины и даже рекламные щиты из Лос-Анджелеса.

Чтобы фотореалистичная графика показывалась с нужной частотой кадров, игроку пришлось воспользоваться самой мощной на сегодня видеокартой RTX 3090. В результате зрители ролика отметили, что некоторые кадры из игры фактически невозможно отличить от реальности.

Grand Theft Auto V студии Rockstar Games представляет собой приключенческий боевик с открытым миром, действие которого происходит в вымышленном штате Сан-Андреас. Игрок попеременно управляет тремя преступниками, которые выполняют разнообразные задания.

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alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

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Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

Гроза10

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