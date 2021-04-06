МЧС приготовилось к паводкам в Сибири по худшему сценарию

Подразделения МЧС подготовились к паводковому сезону в Сибири исходя из худшего сценария, приведя в готовность системы оповещения и пункты временного размещения, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Перед началом паводкового сезона подразделения МЧС стали готовится к приходу большой воды по худшему сценарию. То есть исходя из предположений, что может затопить 749 населенных пунктов и 186 социально значимых объекта в 10 субъектах Сибирского федерального округа.

Это сценарий, скорее всего, не реализуется, но в каждом районе приготовили системы оповещения во всех населенных пунктах. «А также резервное оповещение с привлечением уже пеших патрулей и экстренных служб будет выполняться в зависимости от обстановки», — сказал Орлов в ходе пресс-конференции в четверг.

Спасатели также приготовили пункты временного размещения, обеспечили безопасность гидротехнических сооружений, а также подготовили силы и средства для ликвидации возможных подтоплений.

По данным экстренных служб, от паводка пострадали 24 региона России — 440 приусадебных участков, 58 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Большая вода пришла в Сибирь, в Приволжский и Центральный федеральные округа и на Дальний Восток.