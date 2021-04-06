Бурков объяснил, почему жители покидают Омск

Жители покидают Омскую область из-за низких зарплат, считает губернатор региона Александр Бурков. Накануне область попала в топ регионов с самым большим оттоком населения.

Омская область вошла в число регионов РФ с наибольшим оттоком населения. Ситуацию прокомментировал во время онлайн-беседы с журналистами в понедельник глава региона Александр Бурков.

«Например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать. Люди едут в Тюмень, в Ханты, где уровень зарплат совершенно иной», – сказал Бурков.

По словам губернатора, власти Омской области работают над созданием новых рабочих мест, темпы оттока населения начали снижаться.