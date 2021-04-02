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Синоптики дали прогноз на начало апреля в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Волны тепла и холода будут сменять друг друга в Новосибирске в первой декаде апреля, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Первая декада апреля ожидается выше нормы на 2-4 градуса. Среднедекадная температура около нуля будет держаться. Ожидаются колебания температуры», – сказала синоптик.

По словам Виноградовой, в выходные и понедельник будет тепло: в понедельник – до +10 градусов. Начиная со вторника в Новосибирскую область придет волна холода, ночные температуры будут отрицательными – до минус 16 градусов. Дневные будут держаться на уровне нуля градусов и чуть выше.

«Наиболее интенсивные осадки, мокрый снег и снег, во второй половине декады – 9 и 10 апреля – с прохождением холодных атмосферных фронтов», – добавила собеседница.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru