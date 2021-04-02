Синоптики дали прогноз на начало апреля в Новосибирске

Волны тепла и холода будут сменять друг друга в Новосибирске в первой декаде апреля, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Первая декада апреля ожидается выше нормы на 2-4 градуса. Среднедекадная температура около нуля будет держаться. Ожидаются колебания температуры», – сказала синоптик.

По словам Виноградовой, в выходные и понедельник будет тепло: в понедельник – до +10 градусов. Начиная со вторника в Новосибирскую область придет волна холода, ночные температуры будут отрицательными – до минус 16 градусов. Дневные будут держаться на уровне нуля градусов и чуть выше.

«Наиболее интенсивные осадки, мокрый снег и снег, во второй половине декады – 9 и 10 апреля – с прохождением холодных атмосферных фронтов», – добавила собеседница.