Сериал «Несломленная» про сложную судьбу женщины выходит на «России»

Сериал «Несломленная» расскажет о женщине, которой предстоит пережить предательство, тюрьму и потерю близких по пути к счастью. Драма выйдет на канале «Россия» с 5 апреля.

По сюжету известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова (Марина Коняшкина) в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря (Павел Баршак). Суд приговаривает ее к восьми годам заключения. В тюрьме у нее рождается дочь Надежда, заботу о которой берет на себя Виктория (Александра Власова) — сестра Анны.

Спустя четыре года героиня надеется на досрочное освобождение. Но когда Вика перестает выходить на связь, Анна решается на побег, не дождавшись решения комиссии. Дома Анна выясняет, что ее дочь Надя пропала, ресторанный бизнес давно продан главному конкуренту Григорию Шарову (Илья Носков), а в ее квартире живут чужие люди.

«Моя героиня изначально очень сильный человек со стержнем внутри. Именно поэтому она смогла пройти через все это. Но самое главное, что, пройдя все испытания, Анна сумела сохранить в себе женственность, веру, любовь к жизни и людям!», — рассказала о своей роли актриса Марина Коняшкина.

Показ многосерийной драмы «Несломленная» начнется 5 апреля в 21.20 на телеканале «Россия».