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Деньги украли из банкомата в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные вскрыли банкомат в Барнауле и украли из него более 3 миллионов рублей, сообщает МВД Алтайского края.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Воровского, в полицию обратился сотрудник банка. Сейчас полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей злоумышленников.

При этом Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, сообщает, что события происходили 29 марта. Банкомат ВТБ якобы вскрыли трое человек и забрали две кассеты с деньгами, после чего скрылись.

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