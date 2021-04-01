Деньги украли из банкомата в Барнауле

Неизвестные вскрыли банкомат в Барнауле и украли из него более 3 миллионов рублей, сообщает МВД Алтайского края.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Воровского, в полицию обратился сотрудник банка. Сейчас полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей злоумышленников.

При этом Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, сообщает, что события происходили 29 марта. Банкомат ВТБ якобы вскрыли трое человек и забрали две кассеты с деньгами, после чего скрылись.