Mail.ru и Ростелеком запустили платформу для школьников и учителей

Ростелеком и Mail.ru Group запустили образовательную платформу «Сферум», позволяющую учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям.

«Сферум» работает на платформе соцсети «ВКонтакте», а Ростелеком обеспечивает интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте sferum.ru.

Основные возможности «Сферума»:

Простая и быстрая авторизация через VC Connect.

Можно собирать групповые видеоконференции до 100 участников и дистанционно подключить к уроку весь класс.

Есть чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео и иллюстрациями.

Можно создавать сообщества школ — закрытые группы, куда приглашают учителей, родителей и учеников.

В «Сферуме» скоро появятся и другие функции:

Регистрация учетной записи через сайт «Госуслуги» для надежной идентификации пользователей.

Возможность регистрации родителей на платформе. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания.

Проведение больших онлайн-мероприятий — до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции.

Разработчики обеспечат синхронизацию расписания с электронными дневниками.

На платформе смогут регистрироваться пользователи, пока не имеющие собственного мобильного телефона. Эта опция важна для школьников младших классов.

Платформа прошла тестирование в тысяче школ. Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.