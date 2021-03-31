Томичка переработает пластик в карбид титана для ядерной энергетики

Сотрудница ТГУ Яна Дубкова запатентует технологию переработки пластика в высокотехнологичные порошки карбида титана, имеющие спектр применения от тепловых труб до ядерной энергетики, сообщила пресс-служба вуза.

Технологии вторичной переработки пластика достаточно сложные, также они предполагают разделение пластика по цветам и видам очистку от примесей и загрязнений. «Возникает потребность в принципиально новых технологиях, позволяющих перерабатывать пластиковые отходы без разделения и без потребности в очистке от загрязнений, а также адаптацию этой технологии под требования современной промышленности», – рассказала Дубкова.

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Ее технология заключается в переработке смеси различных видов пластика без разделения его по цветам и очистки от примесей, использование этого процесса для получения высокотехнологичных соединений, применяемых в промышленности, в том числе порошковой металлургии.

«Порошковая металлургия занимается производством порошков металлов и изделий из них. В ней широкое применение находят и карбиды металлов – особый класс соединений. Они тугоплавкие, обладают высокой твердостью и жаропрочностью, а также устойчивы к воздействию химических сред. В промышленности эти соединения получают в промышленных печах путем реакции металлов с углеродом. Моя же технология обеспечивает получение карбидов металлов путем синтеза из пластиковых материалов различных марок», – объяснила Дубкова.

Пластик служит многофункциональной полимерной матрицей, упрощающей процесс получения карбида титана и позволяющей добиться высокого качества порошка. Его можно применять для создания пористых фильтров, конструкционных материалов, тепловых труб и тепловыделяющих элементов ядерной энергетики. Дубкова планирует запатентовать технологию, закончить заявку планируется уже в апреле.