НАВЕРХ

Проекты Ростелекома снизят затраты на тепло и свет в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ростелеком предложил руководителям ведомств, управляющих компаний и ТСЖ в Бурятии обратить внимание на проекты по энергосбережению. Они позволят экономить сотни тысяч рублей в год на каждом из модернизированных объектов.

Энергосберегающие проекты и «умные» технологии работают на предприятиях Новосибирска, Кемерова, Абакана, Кызыла. Расходы на модернизацию берет на себя Ростелеком: покупка оборудования, демонтаж старых и установка новых светильников. Затем предприятие, где была проведена модернизация, возмещает затраты Ростелекому, но постепенно, в течение нескольких лет.

Для тепловой энергетики эксперты предложили проекты по обновлению системы отопления и внедрения автоматического регулирования тепла в школах, больницах и многоквартирных домах в Бурятии.

«Наша компания обслуживает 93 многоквартирных дома, из которых только шесть — новостройки, остальные построены в 70–80-е годы. Требуется модернизация устаревшей системы отопления. В ближайшее время планируем провести обследование нескольких домов с участием Ростелекома», — сообщила главный инженер УК «Стаф» Татьяна Никитина.

Для жилых домов актуальна установка датчиков, регулирующих температуру подачи тепла. Устройства помогают поддерживать в квартирах комфортную температуру, а жители не переплачивают за лишнее тепло.

По предварительным расчетам за один год экономия тепла в школе площадью 3,8 тысячи квадратных метров может составить до 250 тысяч рублей, а в жилом доме 13,8 тысячи квадратных метров — до 650 тысяч рублей.

Еще по теме
Ростелеком нашел способ защиты биометрии от мошенников
Авторский курс по физике появился в «Лицее»
Новый телеканал для взрослых появился в Wink
Новые каналы появились в пакетах «Трансформер» и «Стартовый»
смотреть все
Новости #Новости #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Какая скорость нужна для обычной квартиры или дома, что может помешать пропускной способности канала и как выбрать оптимальное предложение?
info.sibnet.ru
#Оборудование
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как перенести честно купленную Windows 10 на свежее «железо». Для этого потребуется деактивировать ключ на старом компьютере и активировать лицензию повторно с помощью специальных команд.
 info.sibnet.ru
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Какими преимуществами обладает Wi-Fi 6, почему его проще настроить и стоит ли переплачивать за роутер, который поддерживает современный стандарт беспроводного интернета?
 info.sibnet.ru
Как измерить радиацию при помощи смартфона
Люди часто иррационально опасаются радиации, ведь это смертельно опасное излучение нельзя почувствовать. Как проверить радиационный уровень без дозиметра, с помощью обычного смартфона?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
13 марта
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
15 февраля
Как измерить радиацию при помощи смартфона
3 февраля
Пентагон допустил возможность ядерной войны с Россией
26 января
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
 Смотреть все