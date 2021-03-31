Проекты Ростелекома снизят затраты на тепло и свет в Бурятии

Ростелеком предложил руководителям ведомств, управляющих компаний и ТСЖ в Бурятии обратить внимание на проекты по энергосбережению. Они позволят экономить сотни тысяч рублей в год на каждом из модернизированных объектов.

Энергосберегающие проекты и «умные» технологии работают на предприятиях Новосибирска, Кемерова, Абакана, Кызыла. Расходы на модернизацию берет на себя Ростелеком: покупка оборудования, демонтаж старых и установка новых светильников. Затем предприятие, где была проведена модернизация, возмещает затраты Ростелекому, но постепенно, в течение нескольких лет.

Для тепловой энергетики эксперты предложили проекты по обновлению системы отопления и внедрения автоматического регулирования тепла в школах, больницах и многоквартирных домах в Бурятии.

«Наша компания обслуживает 93 многоквартирных дома, из которых только шесть — новостройки, остальные построены в 70–80-е годы. Требуется модернизация устаревшей системы отопления. В ближайшее время планируем провести обследование нескольких домов с участием Ростелекома», — сообщила главный инженер УК «Стаф» Татьяна Никитина.

Для жилых домов актуальна установка датчиков, регулирующих температуру подачи тепла. Устройства помогают поддерживать в квартирах комфортную температуру, а жители не переплачивают за лишнее тепло.

По предварительным расчетам за один год экономия тепла в школе площадью 3,8 тысячи квадратных метров может составить до 250 тысяч рублей, а в жилом доме 13,8 тысячи квадратных метров — до 650 тысяч рублей.