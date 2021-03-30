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Мэр Омска Фадина поучаствует в праймериз в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © омское отделение «Единой России»

Мэр Омска Оксана Фадина во вторник подала документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Государственную Думу РФ.

Об участии Фадиной в голосовании сообщила во вторник пресс-служба омского отделения «Единой России». Региональный оргкомитет по предварительному голосованию зарегистрировал пакет документов, представленный мэром.

«Уже сейчас есть четкое видение программных направлений, по которым я бы хотела реализовать свою работу на федеральном уровне. Я уверена, что совместно с руководителями муниципальных образований и благодаря отзывам жителей будет сформирована емкая, конкретизированная программа, которая определит перспективы законотворческой деятельности», – сказала Фадина.

Фадина входит в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. В выборах она будет участвовать и по одномандатному избирательному округу №141 и по общему списку.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме.

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