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Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места

Источник:
ТАСС
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Фото: Robert Schwemmer for NOAA's National Ocean Service / CC BY-SA 2.0

Буксирам удалось немного сдвинуть огромный контейнеровоз Ever Given, севший на мель поперек русла Суэцкого канала, сообщил в управлении канала.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться. Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега», — сказал ТАСС источник в управлении канала.

При этом источник отметил, что «сдвиг контейнеровоза еще не означает, что он уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса».

«Очень осторожно контейнеровоз начал движение на север, и есть положительные признаки того, что скоро в условиях прилива он сможет встать в фарватер», — отметил источник.

Четырехсотметровый контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shohei Kisen, перегородил 23 марта одномагистральную южную часть Суэцкого канала в условиях сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Для освобождения судна задействован земснаряд, с помощью которого из-под носовой части контейнеровоза было извлечено порядка 20 тысяч тонн песка.

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