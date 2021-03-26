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Институт культуры Алтая внедрит уникальные специальности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алтайский госинститут культуры стартует набор на обучение по двум новым уникальным специальностям – «графика» и «руководство студией художественного текстиля», сообщила администрация края.

В задачи будущего специалиста в области графики входит работа со шрифтами, конструированием, созданием концепции иллюстрации, непосредственная работа над созданием визуального образа.

Дизайнер по текстилю – это специалист, который помогает создавать структуру материалов и разрабатывает узоры, рисунки, принты для тканей, используемых в интерьерах и модной индустрии. Профессия предполагает наличие творческих способностей, умение чувствовать цвета и их сочетания в тканях и рисунках, также уметь хорошо рисовать и работать в компьютерных программах, быть внимательным к деталям.

«В крае… наблюдается большая потребность в специалистах, обладающих универсальными компетенциями в области пространственного мышления, проектного и цифрового управления, формирующих новую коммуникационную модель взаимодействия и использующих современный инструментарий для организации деятельности», – отметила проректор по учебной работе Олеся Кутькина.

Она добавила, что институт готовит специалистов, способных на профессиональном уровне создавать авторские проекты, участвовать в управлении на различных уровнях, обладающих педагогическими компетенциями.

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Алтайский край #Образование
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