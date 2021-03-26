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Аэропорт Горно-Алтайска сможет работать в плохую погоду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Аэропорт Горно-Алтайска получит оборудование, которое позволит ему работать в плохую погоду – во время осадков или тумана, сообщили власти региона.

Этот вопрос обсудили глава региона Олег Хорохордин и замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

Уточняется, что по итогам визита в Республику Алтай Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Федеральному агентству воздушного транспорта поручено проработать вопрос оснащения аэропорта техническими средствами, позволяющими снизить метеоминимум аэродрома. Это сделает работу аэропорта более стабильной и не зависящей от изменений погоды.

«Несмотря на пандемию, наш аэропорт оказался в списке немногих федеральных аэропортов, увеличивших пассажиропоток. Будем строить отдельный международный терминал и увеличивать площадь существующего, чтобы и жителям, и туристам было комфортнее. Для этого нам требуется ещё одна рулёжная дорожка и расширение перрона для увеличения количества мест стоянок самолетов», – прокомментировал Хорохордин.

Также сейчас рассматривается возможность субсидирования рейсов, которые свяжут Горно-Алтайск с крупными городами Сибири, среди них – Новосибирск, Красноярск, Томск, Новокузнецк, а также Белокуриха. Идет работа и над возобновлением субсидируемых авиарейсов в Казань.

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