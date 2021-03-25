Двое жителей Приангарья выпали из окон при попытке бегства

Два смертельных случая произошло в Иркутской области, когда люди пытались выбраться через окна из закрытых квартир, спускаясь по постельному белью, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В среду в дежурную часть в Братске позвонили жители улицы Солнечной и сообщили, что их соседка выпала из окна. Полицейские выяснили, что 29-летнюю женщину заперли в квартире на седьмом этаже. Тогда она решила выбраться, связала из простыней веревку, начала спускаться вниз, но сорвалась.

Аналогичный случай произошел с иркутянином в минувший понедельник. Пытаясь выбраться из закрытой квартиры, 47-летний мужчина связал между собой покрывала и хотел выбраться на улицу, но не удержался и упал.

В обоих случаях причинами инцидентов могло стать распитие спиртных напитков. Сотрудники МВД проводят проверку.