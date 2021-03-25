НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Двое жителей Приангарья выпали из окон при попытке бегства

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два смертельных случая произошло в Иркутской области, когда люди пытались выбраться через окна из закрытых квартир, спускаясь по постельному белью, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В среду в дежурную часть в Братске позвонили жители улицы Солнечной и сообщили, что их соседка выпала из окна. Полицейские выяснили, что 29-летнюю женщину заперли в квартире на седьмом этаже. Тогда она решила выбраться, связала из простыней веревку, начала спускаться вниз, но сорвалась.

Аналогичный случай произошел с иркутянином в минувший понедельник. Пытаясь выбраться из закрытой квартиры, 47-летний мужчина связал между собой покрывала и хотел выбраться на улицу, но не удержался и упал.

В обоих случаях причинами инцидентов могло стать распитие спиртных напитков. Сотрудники МВД проводят проверку.

Еще по теме
Считающую себя кошкой девочку-маугли нашли в Подмосковье
Подросток на «шестерке» с мигалкой катал друзей по Красноярску. ВИДЕО
Чемпионка мира по сноуборду погибла после схода лавины
Фура опрокинулась и перекрыла Чуйский тракт на Алтае
смотреть все
Иркутск #Происшествия
Читать также
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Солдат-призрак и маки украсили военные развалины Новосибирска
Новости Сибири
Тотальный диктант впервые пройдет на английском языке
Силовики пришли с обысками в Министерство образования Бурятии
Двое жителей Приангарья выпали из окон при попытке бегства
Взорвавшийся пакет ранил жителя Кузбасса
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Западные СМИ заговорили о роковой ошибке унижения России
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
101
Госдума «обнулила» президентские сроки Путина
69
Песков рассказал о вакцинации Путина
36
Американцы извинились перед Россией за Байдена
36
США отказались от прямого разговора с Путиным
34
Здоровье Навального в колонии резко ухудшилось
Sibnet.Ru