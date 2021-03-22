Новый способ купли-продажи авто заработает в мае

Оформление договоров купли-продажи транспортных средств через портал «Госуслуги» заработает в мае, это упростит заключение сделок.

1 мая на портале «Госуслуги» появится возможность в электронной форме проводить «юридически значимые действия». Граждане смогут заключать договоры купли-продажи подержанных машин.

Пользователю нужно будет загрузить на сайт ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника. Заверенные электронной подписью документы можно будет в цифровом виде отправить на регистрацию в ГИБДД.

«Существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — отметил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.