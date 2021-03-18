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Задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полиция в Мексике задержала партию поддельной российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщается на сайте правительства страны. Препарат изъяли в международном аэропорту в городе Кампече.

«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток»,— говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Российская сторона утверждает, что транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры.

«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники», — предполагает фонд.

Ранее анонимный источник в Кремле сообщил журналистам, что западные спецслужбы готовят инсценировку с массовой гибелью людей от «Спутника V». Такую операцию планируется провести для дискредитации российского препарата.

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Топ комментариев

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)

DYNAMO7294

Кто поднял пенсионный возраст и сделал своих друзей долларовыми миллионерами?!))))

Uynachalnica

Цитата«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», — отметил Путин...

jeryakob

никогда так плохо не жили россияне, как при байдене ..(с)
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