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Восстановленную за восемь лет раритетную «Волгу» выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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ГАЗ-21 «Волга» 1966 года выпуска выставили на продажу на сервисе объявлений «Авито» в Новосибирске, сообщила пресс-служба сайта. Машину восстанавливали восемь лет.

Согласно описанию, в у автомобиля был только один владелец, сейчас «Волга» находится в идеальном состоянии после реставрации, которая продолжалась восемь лет. Восстановление культового автомобиля проводилось по заводским каталогам, и все использованные детали оригинальные, включая кузовные запчасти, а также радио и часы, установленные внутри салона.

На капоте автомобиля размещена фигурка оленя. При этом, судя по форме решетки радиатора и длине водостоков, эта «Волга» принадлежит к третьей серии, а на автомобилях этого поколения такую фигурку уже не устанавливали. Кузов автомобиля имеет двухцветную окраску, которая типична для автомобилей ГАЗ 21 «Волга» первой серии, выпускавшихся с 1957 по 1959 год.

Раритетное транспортное средство продается в Новосибирске за 1,8 миллиона рублей.

ГАЗ-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса. Модель серийно производилась на Горьковском автомобильном заводе в течение 14 лет, с 1956 по 1970 год и стала одним из наиболее массовых автомобилей в СССР для своего времени.

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