Иркутянин сжег авто бывшей начальницы. ВИДЕО

Полицейские задержали жителя Иркутска, который под покровом ночи поджег машину бывшей начальницы и убежал. Его нашли, задержали и предъявили обвинение, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В пятницу 12 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле дома на улице Верхняя Набережная в Иркутске горит автомобиль Toyota Harrier. Очевидцы утверждали, что неизвестный мужчина поджег авто и убежал.

Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения и поняли, что машину, действительно, поджег мужчина. Вскоре они вышли на его след. Им оказался 38-летний житель Шелеховского района. Выяснилось, что автомобиль принадлежал его бывшей начальнице, к которой он испытывал острую неприязнь.

На мужчину завели уголовное дело статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что он подозревается еще и в угоне Lexus.