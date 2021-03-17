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Алтай побил рекорды естественной убыли населения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Показатель естественной убыли населения Алтайского края по итогам января 2021 года в два раза превысил значение аналогичного месяца 2020 года, следует из данных Росстата.

В регионе в январе этого года родилось 1390 детей. Это на 277 меньше, чем в 2020 году. Смертность выросла на 997 человек – до 3819. За 2020 год естественная убыль составила 2429, что на 1275 больше, чем годом ранее. По этому показателю край стал первым в Сибири.

Из данных ведомства следует, что второе место в отрицательном рейтинге занимает Кузбасс (-2268), третье – Новосибирская область (-1900).

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