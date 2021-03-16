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Автоэксперт указал на последствия роста цен на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Рост цен на машины самой популярной в России марки Lada приведет к устареванию автопарка в стране, заявил автоэксперт, координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Спрос сместится в сторону вторичного рынка автомобилей. Но на вторичном рынке автомобили тоже подорожали, поэтому часть людей будет вынуждена либо отказаться от автомобиля, либо покупать более возрастные машины. Это приведет к тому, что у нас увеличится средний возраст автопарка», — объяснил Шкуматов агентству Ura.ru.

На стоимость Lada повлияло увеличение курса доллара. Цены пришлось поднять, так как в машинах много импортных деталей.

АвтоВАЗ повысил цены на Lada в среднем на 2% с 15 марта (8-20 тысяч рублей). Это уже второе повышение за 2021 год, в 2020 ценники переписывались шесть раз. Самая дешевая машина марки, Lada Granta седан, теперь стоит 510,9 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
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