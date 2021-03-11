Скончался создатель кассеты и компакт-диска

Голландский инженер Лу Оттенс, который изобрел знаменитую небольшую кассету и компакт-диск, скончался в возрасте 94 лет в Нидерландах.

Оттенс умер на прошлой неделе дома, в провинции Северный Брабант, сообщает NRC Handelsblad.

Оттенс выучился на инженера и в 1952 году пришел в компанию Philips, через несколько лет он стал главой отдела разработки новых продуктов. Его задачей стало найти замену неудобному бобинному магнитофону.

Изобретатель решил, что кассета должна быть такой маленькой, чтобы помещаться в карман пиджака. В 1963 году такая лента была представлена на ярмарке электроники с лозунгом «Меньше, чем пачка сигарет!». Затем было заключено соглашение с японской компанией Sony о стандарте кассеты.

Через 10 лет отдел Оттенса начал разрабатывать новый формат для хранения музыкальных записей — так был изобретен компакт-диск. Всего в мире было продано более 100 миллиардов кассет и 200 миллиардов компакт-дисков.