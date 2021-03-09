Иркутские полицейские спасли запертую в гараже львицу. ВИДЕО

Полицейские в Иркутской области выехали по вызову жителей города Тулуна, которые жаловались на подозрительное рычание на улице. Когда сотрудники МВД проникли в один из гаражей, они увидели там африканскую львицу, сообщила пресс-служба областного ведомства.

В дежурную часть межмуниципального отдела «Тулунский» позвонили местные жители и пожаловались, что на улице слышен рык крупного животного. Полицейские выехали на место и при обходе домов, услышали рычание, доносившееся из гаража.

Они вскрыли дверь, вошла внутрь и увидели, что в маленькой клетке неизвестные заперли африканскую львицу. Животно металось по клетке и рычало. По данным МВД, раньше животное по кличке Сури выступало в цирке-шапито. Но, когда представления прекратились, самка по неизвестной причине осталось в Тулуне.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто допустил содержание африканской кошки в не подходящих для этого условиях. Хищницу из Тулуна транспортировали в иркутский питомник, где уже живут трое ее сородичей и есть все условия для ее содержания.