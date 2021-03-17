Все идет по плану: зачем нужен проект дома

Загородные дома зачастую возводят по эскизу заказчика или устным договоренностям с прорабом. В результате клиент теряет деньги и въезжает в неудобное или даже опасное строение. А дом мечты превращается в долгострой, в котором бесконечно нужно что-то перестраивать и доделывать. Что такое проект дома, какие ошибки совершают архитекторы и чем грозит стройка коттеджа с «чистого листа»?

Градостроительный кодекс разрешает возводить индивидуальные жилые дома не более трех этажей и общей площадью до 1500 квадратов без проекта. С 2018 года действует уведомительный порядок — для строительства нужно известить органы самоуправления перед началом работ и после их окончания для регистрации строения.

Казалось бы, и зачем тогда тратиться на проектирование? Проект дома «под ключ» снижает вероятность ошибок, неизбежных при строительстве с «чистого листа». Он позволяет рассчитать смету и определиться с будущими затратами, защищая от перерасхода средств благодаря оптимальному выбору фундамента и материалов. Наконец, профессиональное проектирование обеспечивает дому функциональность и удобство.

Почему эскиза недостаточно

Построить красивый, функциональный и безопасный дом без проекта практически невозможно, это абсурд, говорит главный архитектор компании «Дом Про» Марина Прядко. Только специалист сможет рассчитать все конструкции, найти оптимальные решения, спроектировать удобное для жизни пространство.

«Если человек сегодня строит без проекта, он обычно рассчитывает на опытного прораба. Но у прораба нет знаний архитектора и дизайнера, он пользуется только собственным опытом. Это приводит к тому, что строят однотипные дома, очень похожие друг на друга», — объясняет эксперт.

Фото: © Sibnet.ru

По словам Прядко, использование типовых решений часто приводит к ошибкам. Например, нередко в доме отсутствует тамбур, из гаража человек попадает сразу в холл, и если автомобиль заведен, то через открытую дверь в жилое помещение проникнут выхлопные газы. Часто в доме слишком крутая лестница или неоптимальные размеры комнат.

«Люди пытаются сэкономить, но по эскизу без конструктивного проекта можно оценить только внешний вид будущего дома, а составить смету и проконтролировать расход материалов невозможно. Качественный проект "под ключ" — самый лучший способ не переплатить за строительство своего дома», — отмечает Прядко.

Как создается проект дома

Любая работа начинается с изучения грунта и оценки рельефа — от этого зависит выбор фундамента. Затем делается эскиз с учетом особенностей участка. На место будущего строительства архитектор обычно выезжает с готовым наброском дома, чтобы оценить все нюансы.

Окупить проект заказчик может уже на этом этапе. Расчеты позволяют определить самый экономичный вариант фундамента при одинаковом уровне надежности. В некоторых случаях проектирование экономит до 40% стоимости этого дорогостоящего элемента.

«Но самое важное — понять, чего хочет клиент. Для начала я всегда смотрю, как человек одевается, насколько педантичен, какие отношения в паре. Бывает, нужно сразу погасить какой-то спор. Например, клиенты с порога ругались из-за цвета крыши, в итоге удалось помирить их, предложив компромиссный вариант», — рассказывает архитектор компании «Дом Про».

Фото: © Sibnet.ru

Когда эскиз готов, проектировщик совмещает дом и движение Солнца — требуется понять, где светило будет утром, а где вечером. Также нужно оценить место будущего крыльца и въезда. Например, в Новосибирске юго-западное преобладание зимних ветров, поэтому сугробы будут скапливаться на одной стороне. Правильный проект минимизирует чистку снега.

В подробный проект дома также входят точные параметры всех конструкций и перекрытий, размеры помещений, расположение окон и дверей, материалы стен и внешний вид фасада, результаты расчетов фундамента, расчет характеристик электроснабжения, вентиляции, водопровода и канализации.

Как выбрать проектировщика

Хорошего проектировщика видно по чертежам, констатирует Прядко. Такой специалист сначала думает о функциональности жилья, только после этого работает над внешней красотой своего проекта.

«Для меня лакмусовая бумажка — гостиная комната, ведь там принимают гостей, — продолжает эксперт, — Если вижу проект, по которому в гостиной нельзя правильно поставить диван и телевизор, то квалификацию архитектора я посчитаю недостаточной».

Фото: © Sibnet.ru

Проектирование гостиной включает много мелочей. Например, в правильном доме зона с телевизором находится в стороне, не освещаемой южным солнечным светом. Если проигнорировать это правило, то человеку для просмотра фильма придется каждый раз закрывать шторы.

«Я очень много встречала архитекторов, который делают симметрию снаружи и абсолютно ненужные окна внутри — чтобы снаружи была красота. Но сначала должны быть функция. Хороший специалист чувствует гармонию, музыку, баланс в своем проекте», — подчеркивает главный архитектор.

Стоимость качественного проекта при этом не может быть низкой. По словам специалиста, для избалованных бесплатными проектами домов в интернете заказчиков любая цена кажется большой, но риски использования типового документа без адаптации слишком высоки.

Фото: © Sibnet.ru

«Готовые проекты меня сильно веселят, я всегда такое критикую. Ведь нельзя угадать, годится ли такой проект для Сибири. Невозможно понять это без архитектора. Именно поэтому мы сделали бесплатную консультацию для таких людей», — подытоживает Прядко.