«Авито» рассказал, какую одежду россияне покупают с рук

Мужчины чаще женщин готовы покупать одежду и обувь с рук. Женские одежда, обувь, аксессуары за 2020 год стали популярнее на 34%, а мужские на 46%, свидетельствует исследование интернет-сервиса «Авито».

Женщины охотнее всего покупают верхнюю одежду. Треть всех приобретаемых женских вещей относится к этой категории. За год спрос на куртки, пальто и пуховики вырос на 29%. Второе место по популярности занимает обувь, третье место у платьев и юбок, говорится в исследовании , подготовленном для «Российской газеты».

В мужской одежде самой популярной стала подкатегория «Обувь», спрос на нее вырос на 46%. Верхней одеждой мужчины стали интересоваться на 37% чаще. Доля «офисных» пиджаков и костюмов в общем числе запросов снизилась, как и рубашек. А вот брюки, напротив, стали покупаться чаще.

Мужчины активнее женщин и распродавали свою одежду. Количество объявлений в разделе «Мужская одежда» за год выросло на 25%. Больше всего увеличилось предложение футболок — на 45%, и брюк — на 43%.

Предложение женской одежды в 2020 году выросло на 19%. Больше всего оно увеличилось в подкатегориях «Брюки» и «Пиджаки и костюмы» на 29% и 33% соответственно.

А вот расставаться со свадебными платьями стали реже. Их стали размещать только на 1,5% чаще. Возможно дело в пандемии, из-за которого откладывались свадьбы.