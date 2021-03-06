Женщина устроила смертельное ДТП под Омском

Автомобиль Renault столкнулся с ВАЗ-2107 на трассе в Омской области, пассажир иномарки погиб, еще четверо пострадали, включая пятилетнего ребенка, сообщает региональный главк МВД.

Авария произошла днем в субботу. По предварительным данным, 21-летняя женщина за рулем Renault в районе 11-го километра трассы Таврическое-Луговое выехала на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего мужчины.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Renault, мужчина 1963 года рождения, от полученных травм скончался, водитель иномарки и ее пассажирка, пятилетняя девочка, а также водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажир, женщина 1999 года рождения, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. По данным МЧС, в регионе на дорогах из-за резкого потепления образовался гололед и снежный накат.