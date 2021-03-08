Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год

Лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов сообщил о финансовых перспективах в 2021 году. Характер животного-хозяина года отразится и на финансовом благополучии людей, сообщила пресс-служба дацана на своей странице во «ВКонтакте».

«2021 год — это год беловатой Коровы в стихии Металла. Корова является символом работоспособности, трудолюбия. Избранному делу она отдает всю себя», — объяснил Намжилов.

В этот год необходимо браться за большие дела, проекты, предпринимать что-то новое, особенно если это работа на перспективу. Трудно будет тем, кто не сможет перестроиться под новые технологии, реалии, предусмотреть, может, даже предугадать более далекое будущее.

В материальном плане год ожидается неплохим. Но не стоит ожидать быстрых результатов, не нужно полагаться на кого-то — на начальство или фортуну — только собственным трудом можно заложить хорошие перспективы на многие годы вперед.

«Корова поможет работящим, созидательным людям. Именно такие люди заложат себе благополучное будущее. Таковы примерные характеристики наступившего года», — резюмировал он.